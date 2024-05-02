Універсальність міді в будівництві, електроніці, транспорті, а тепер і в застосуванні штучного інтелекту робить її ідеальним матеріалом для промислових цілей. Інтерес до металу також зростає завдяки збільшенню інвестицій у "зелені" технології.

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Мідь фіксує нові рекорди

У понеділок, 29 квітня, мідь завершила торгову сесію з ціною на рівні 4,66 долара за фунт, що є піковим рівнем за два роки. Пізніше метал трохи відійшов від максимуму, але все ще коливається поблизу важливого рівня.

До теми! На момент створення цього матеріалу, мідь торгується на рівні 4,50 за фунт, інформує Yahoo!Finance. Тонна металу коштує 9742 долари, за даними Markets Insider. Наразі метал демонструє від'ємну динаміку на ринку.

Нагадаємо, що на початку квітня ціни на мідь зросли до пікового значення за 14 місяців через побоювання щодо постачання металу у майбутньому. Фактор обмеженої пропозиції підштовхує ціни вгору. Варто звернути увагу на такі аспекти:

Видобування міді – це бізнес, який потребує значних вкладень і може призвести до серйозних викликів для навколишнього середовища (забруднення води, викидів);

За даними Світового банку, цього року очікують помірне зростання пропозиції міді;

Крім того, створення нових шахт потребує значних капіталовкладень і може займати близько 10 років, що також не сприяє збільшенню пропозиції металу на ринку.

Чого чекати від цін на мідь далі

Згідно з останнім прогнозом Світового банку, у 2024 році мідь може подорожчати на 5%. Водночас експерти очікують, що золото та алюміній зростуть в ціні на 8% та 4% відповідно.

Крім того, на початку року експерти заявляли, що мідь може подорожчати до 15 тисяч доларів за тонну у 2025 році. Тоді як попередній ціновий рекорд зафіксували у березні 2023 року, коли тонна металу коштувала 10 730 доларів.