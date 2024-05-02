Последний раз японские чиновники "выходили" на рынок валют в среду, 1 мая. Этот шаг стоил государству миллиарды долларов.

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Сколько Япония тратит на спасение национальной валюты

Согласно данным Банка Японии, чиновники могли потратить на попытку поддержать иену и "вернуть" ее от минимума почти за 34 года примерно 3,66 триллиона иен или 23,59 миллиарда долларов.

Кроме того, в начале недели (в понедельник) японский Минфин потратил примерно 6 триллионов иен на интервенцию на рынок валют. Цель была аналогичная – поддержка иены на рынке, которая до этого обвалилась до 160,24 доллара впервые с апреля 1990 года.

К теме! По состоянию на четверг, 2 мая, валюта неожиданно выросла в цене. Сейчас курс торгуется на уровне 155 иен за доллар, согласно данным Yahoo!Finance.

Стоит добавить, что японский Минфин почти всегда отказывается сообщать, влияет ли ведомство на ралли иены. Однако чиновники отмечают, что готовы вмешаться в любой момент.

Главный стратег японского подразделения Mizuho Securities заявил, что японские чиновники вложили в поддержку иены очень большую сумму за короткий промежуток времени. По его словам, Минфину будет не так легко вмешиваться в ситуацию, если новые данные о заработной плате в США и другие показатели будут сильными.

Его заявление стало дополнительным импульсом для покупки доллара. Напомним, что в ходе торгов в среду доллар демонстрировал разноплановую динамику на рынке на фоне сигналов от Федеральной резервной системы США.