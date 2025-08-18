Как изменился экспорт из Китая?

Объемы экспорта из Китая в июле резко выросли и достигли максимального уровня с января, еще до того, как Китай использовал свое доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов в ответ на пошлины США. Пекин согласился возобновить поставки в рамках торгового перемирия с Вашингтоном, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о категории редкоземельных металлов, в которой основную часть составляют так называемые постоянные магниты. Согласно расчетам, в июле объем зарубежных поставок из Китая вырос на 69% и достиг 6 422 тонн.

Почему важны поставки редких металлов из Китая?

Китай производит около 90% мирового объема редкоземельных магнитов, и введенные им в начале апреля экспортные ограничения грозили оставить без этого небольшого, но критически важного компонента крупнейших производителей в Индии, Европе и США.

В мае, после введения ограничений, которые касались поставок семи видов редкоземельных металлов и продукции из них, экспорт из Китая снизился до минимального уровня.

Ранее в этом месяце торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Китай уже "примерно на полпути" к восстановлению объемов экспорта магнитов до уровня, существовавшего до введения ограничений.

Использование Пекином редкоземельных металлов в качестве оружия в торговой войне вызвало беспокойство не только в США. Сокращение поставок также усилило напряженность в отношениях Китая с Европейским союзом.