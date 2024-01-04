Этот металл может подорожать на 75% в ближайшие годы. Дело в том, что на рынке ожидается разрыв между спросом и предложением на медь.

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Медь может вырасти в цене на 75%

Рост спроса на медь провоцирует переход на источники зеленой энергетики. В то же время прогнозируют перебои со снабжением металла. Именно поэтому прогнозируют существенное удорожание меди.

Еще одна причина роста цены металла – потенциальное обесценение доллара США. Рынки все чаще ожидают, что Федеральный резерв начнет снижать ставку в 2024 году. Благодаря ослаблению доллара медь будет более привлекательна для иностранных покупателей.

Что такое зеленая энергетика Под этим термином понимают возобновляемые источники энергии, неисчерпаемые в природе. Сюда относят периодические или постоянные потоки энергии, которые распространяются в природе и ограничены только стабильностью Земли: лучевая энергия Солнца, ветер, гидроэнергия, природная тепловая энергия и т.д.

Напомним, что на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата, также известной как COP28, более 60 стран поддержали план об увеличении втрое глобальных мощностей возобновляемых источников энергии до 2030 года.

Следовательно, эксперты считают, что медь может подорожать до 15 тысяч долларов за тонну в 2025 году. Добавляют, что предварительный ценовой рекорд был зафиксирован в марте 2023 года, когда тонна металла стоила 10 730 долларов.