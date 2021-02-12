Міжнародна платіжна система Mastercard дозволить власникам карток здійснювати операції з кількома криптовалютами. Нова функція має появитись вже в 2021 році.

Це відкриє більше можливостей для покупців і продавців, адже зможуть здійснювати операції з використанням абсолютно нової форми оплати. Про це повідомив віцепрезидента компанії з цифрових активів, блокчейн-технологій і партнерства Радж Дамодаран.

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"Ця зміна може відкрити для продавців нових клієнтів, які вже кинулися до цифрових активів", – сказав він.

З якими компанія співпрацює Mastercard

Міжнародна платіжна система вже співпрацює з деякими великими криптовалютними компаніями, зокрема Wirex і BitPay. Однак основною проблемою було те, що Mastercard перед обробкою платежів по транзакціях у своїй мережі вимагала конвертації цифрових валют у фіатні.

Також Mastercard активно взаємодіє з декількома великими центральними банками світу. Вони розглядають плани з запуску нових цифрових валют, які отримали назву CBDC (цифрова валюта центрального банку), щоб запропонувати своїм громадянам новий спосіб оплати,

– додав Радж Дамодаран.

До слова, 9 лютого біткойн оновив свій історичний максимум. Він піднявся до позначки 48 тисяч доларів, це сталось у переддень після новин від Tesla.

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