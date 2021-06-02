Чаще всего Илон Маск твиты криптовалюта. Биткойн и Dogecoin уже переживали стремительные подъемы и падения из-за сообщения миллиардера.

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Ценные бумаги Samsung Publishing взлетели в цене

Акции Samsung Publishing взлетели сразу на 10% в Южной Корее после того, как генеральный директор Tesla и SpaceX вспомнил в своем твиттере о вирусной детской песенке "Baby Shark" . Позже динамика активов упала и торги закрылись в плюсе на 6,29% . Эта компания не имеет отношения к техгиганту Samsung Group. Рост цены акций стал еще одним доказательством очевидного влияния Маска на рынки.

Малыш-акула уничтожает всех! Больше просмотров, чем у людей,

– именно это написал Маск в твиттер.

Песня "Baby Shark": смотреть видео

Refinitiv Eikon сообщает, что в апреле стоимость активов Samsung Publishing оставалась ниже своего максимума с начала года в 59 тысяч корейских вон (53 доллара). Хотя за первые месяцы текущего года ценные бумаги выросли в цене более чем на 97% . По данным Yahoo! Finance , активы Samsung Publishing торгуются на уровне 47 300 корейских вон (42,80 доллара).

В 2018 году активы компании выросли более чем на 76% . Такой подъем произошел после того, как песня "Baby Shark" "взорвала" 40 лучших чартов в Великобритании. Интересно, что хит существует уже более 10 лет, но обложка видео 2016 создана от Samsung Publishing стала главным фактором новой волны популярности.

Акции Samsung Publishing выросли в цене / Инфографика Yahoo! Finance