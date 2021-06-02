Найчастіше Ілон Маск твітить про криптовалюти. Біткойн та Dogecoin уже переживали стрімкі підйоми та падіння через дописи мільярдера.

До теми Ефект Ілона Маска: як мільярдер впливає на фінансові ринки через Twitter

Цінні папери Samsung Publishing злетіли в ціні

Акції Samsung Publishing злетіли відразу на 10% у Південній Кореї після того, як генеральний директор Tesla і SpaceX згадав у своєму твіттері про вірусну дитячу пісеньку "Baby Shark". Пізніше динаміка активів впала і торги закрилися в плюсі на 6,29%. Ця компанія не має відношення до техгіганта Samsung Group. Зростання ціни акцій стало ще одним доказом очевидного впливу Маска на ринки.

Малятко-акула знищує всіх! Більше переглядів, ніж у людей,

– саме це написав Маск у твіттер.

Пісня "Baby Shark": дивитися відео

Refinitiv Eikon повідомляє, що у квітні вартість активів Samsung Publishing залишалася нижче свого максимуму з початку року в 59 тисяч корейських вон (53 долари). Хоча за перші місяці поточного року цінні папери виросли в ціні більше ніж на 97%. За даними Yahoo!Finance, активи Samsung Publishing торгуються на рівні 47 300 корейських вон (42,80 долара).

У 2018 році активи компанії виросли більше, ніж на 76%. Такий підйом стався після того, як пісня "Baby Shark" "підірвала" 40 найкращих чартів у Великобританії. Цікаво, що хіт існує вже понад 10 років, але обкладинка відео 2016 року створена від Samsung Publishing стала головним фактором нової хвилі популярності.

Акції Samsung Publishing зросли в ціні / Інфографіка Yahoo!Finance

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.