Илон Маск объединил миллиардеров для борьбы с последствиями майнинга криптовалют

Влияние майнинга биткоина и других криптовалют на окружающую среду оценивают негативно. Этот вопрос сильно беспокоит мировое сообщество, поскольку рынок продолжает расти. Решить эту проблему попытаются гендиректор TeslaИлон Маск и глава MicroStrategy Майкл Сейлор.

Миллиардеры объединились с несколькими компаниями из Северной Америки, какие специализируются на добыче криптовалют для того, чтобы найти решение масштабной проблемы.

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Миллиардеры объединились для борьбы с последствиями майнинга биткоина

Криптоинвесторы уже забили тревогу из-за того, что майнинг цифровых валют потребляет огромные объемы энергии. В мае цены на криптовалюту упали до самого низкого уровня с 2020 года. Одним из факторов, который повлиял на рынок, стал отказ Tesla от платежей в биткоинах. Майкл Сейлор написал в твиттер, что к инициативе присоединились руководители следующих майнингових компаний:

Блокчейн Арго,

Blockcap,

Galaxy Digital,

Core Scientific,

HiveBlockchain,

RiotBlockchain

Hut8mining,

MarathonDH.

Вместе они решили создать отдельную организацию Bitcoin Mining Council для стандартизации энергетической отчетности, достижения целей ESG и развития рынка. Илон Маск подтвердил информацию Сейлора и добавил, что компании взяли на себя обязательства обнародовать обнародовать информацию о текущем и планируемом использовании возобновляемых источников энергии. Кроме того, гендиректор Tesla призвал майнеров во всем мире сделать то же самое. Миллиардер отметил, что этот шаг имеет многообещающий потенциал.

Генеральный директор Argo Blockchain Питер Уолл написал, что его компания будет настойчиво добиваться устойчивого майнинга и большей прозрачности системы. Другой участник Bitcoin Mining Council добавил, что сейчас речь не идет об изменении программного обеспечения, которое используют для добычи цифровых валют.

Несмотря на обнадеживающую тенденцию новая организация должна определиться с тем, какие видения нужно реализовать для борьбы с энергетической угрозой. Пока планы компании не станут достоянием общества, они могут продолжать ту политику, которая привела к появлению этой проблемы.