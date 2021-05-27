Мільярдери об'єдналися з кількома компаніями з Північної Америки, які спеціалізуються на видобутку криптовалюти для того, щоб знайти розв'язання масштабної проблеми.

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Мільярдери об'єдналися для боротьби з наслідками майнінгу біткойна

Криптоінвестори вже забили на сполох через те, що майнінг цифрових валют споживає величезні обсяги енергії. У травні ціни на криптовалюти впали до найнижчого рівня з 2020 року. Одним з факторів, який вплинув на ринок, стала відмова Tesla від платежів у біткойнах. Майкл Сейлор написав у твіттер, що до ініціативи приєдналися керівники наступних майнінгових компаній:

Argo Blockchain,

Blockcap,

Galaxy Digital,

Core Scientific,

HiveBlockchain,

RiotBlockchain

Hut8mining,

MarathonDH.

Разом вони вирішили створити окрему організацію Bitcoin Mining Council для стандартизації енергетичної звітності, досягнення цілей ESG та розвитку ринку. Ілон Маск підтвердив інформацію Сейлора та додав, що компанії взяли на себе зобов'язання оприлюднити інформацію про поточне та плановане використання відновлюваних джерел енергії. Крім того, гендиректор Tesla закликав майнерів у всьому світі зробити теж саме. Мільярдер зауважив, що цей крок має багатообіцяльний потенціал.

Генеральний директор Argo Blockchain Пітер Уолл написав, що його компанія буде наполегливо добиватися сталого майнінгу та більшої прозорості системи. Інший учасник Bitcoin Mining Council додав, що наразі не йдеться про зміну програмного забезпечення, яке використовують для видобування цифрових валют.

Попри обнадійливу тенденцію нова організація має визначитися з тим, які візії потрібно реалізувати для боротьби з енергетичною загрозою. Поки плани компаній не стануть надбанням суспільства, вони можуть продовжувати ту політику, яка призвела до появи цієї проблеми.

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