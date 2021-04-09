Майнинг биткоинов может потреблять больше энергии, чем Италия: когда это произойдет
Бешеный спрос на биткоины может нанести мощный удар окружающей среде. Ученые из престижных университетов мира рассказали о новой угрозе и можно ли это изменить.
Источник:Vice
В течение следующих трех лет выбросы Китая от майнинга биткоинов могут превысить общие выбросы всего Европейского Союза. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Китайской академии наук, Корнелльского университета в США, Университета Суррея в Великобритании.
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Суть проблемы
Ученые убеждены, если люди и дальше будут бесконтрольно майнить биткоины, то объемы потребления электроэнергии могут достичь отметки в 297 тераватт год до 2024 года. Для сравнения, в 2019 году объемы потребления электроэнергии всей Италии составили 290 тераватт.
На фоне этого растет обеспокоенность относительно влияния биткоины на экологическую ситуацию в мире. Добавим, что биткоин – это лишь одна из десятков энергозатратных цифровых валют.
Биткоин функционирует с помощью технологии блокчейн, которая позволяет клиентам осуществлять единовременные переводы без потребности в централизованной институции, такой как банк. Система блокчейну, которая следует принципу децентрализации, завоевала доверие сторонников криптовалюта, которые отрицают концентрацию такой власти в руках государств или корпораций.
Они также выступают против спекулянтов, которые стремятся заработать на стремительном росте стоимости криптовалюта. С 1 доллара в 2011 году цена биткоинов выросла до рекордных 60 тысяч долларов в начале 2021 года.
"Гонка вооружений"
Автор исследования считают, что потребление энергии от "добычи" биткоинов достигнет своего пика уже в 2024 году и будет равняться примерно 130 миллионам метрических тонн углеводов.
Кроме того, они добавили, что в мире набирает обороты "гонка вооружений" в специализированном оборудовании для майнинга. Мировое сообщество наблюдает за переходом от использования базовых компьютеров общего пользования в мощных энергоемких вычислительных установок. Главным фактором, влияющим на этот процесс, является привлекательный финансовый стимул.
Майнинг биткоинов требует больших объемов электроэнергии. В связи с этим Венесуэла приняла строгие меры против "добывания" цифровой валюты. Однако, позже страна сама присоединилась к этому тренду. В городе Платтсбург, штат Нью-Йорк, в 2018 году наложили мораторий на майнинг биткоинов из-за непомерных расходов на электроэнергию. Сейчас более 75% мощностей хеширования биткоинов приходится на Китай.
Майнинг биткоинов угрожает природе / Фото unsplash
Как это можно изменить
Поэтому, без всякого политического вмешательства структура выбросов углерода от блокчейну биткоинов превратится в серьезный барьер для Китая в контексте обеспечения устойчивого развития.
Для начала они предлагают запретить неэффективным майнерам выходить на китайский рынок. Таким образом, политики смогут эффективно поддерживать стабильность сети блокчейну биткоинов. Второй вариант – договориться с майнерами цифровой валюты из районов Китая, богатых на уголь, переехать в регионы страны, использующие гидроэнергетику.
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В конце концов предлагают удвоить налог на выбросы углерода. Главная цель – гарантировать более строгое наказание за использование блокчейну биткоинов с высокими выбросами углерода. Ученые заметили, что современная налоговая политика в этой сфере является неэффективной и маловероятно, что это поможет ограничить выбросы углерода от индустрии криптовалюты.
Зато индивидуальная политика регулирования для добытчиков криптовалюта может стать выходом из ситуации. Однако, если все будет по-прежнему, то Китай вряд ли сможет выполнить цели Парижского соглашения по климату до 2030 года, а любамая цифровая валюта Илона Маска (биткоин) может нанести мощный удар окружающей среде.
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