Бешеный спрос на биткоины может нанести мощный удар окружающей среде. Ученые из престижных университетов мира рассказали о новой угрозе и можно ли это изменить.

В течение следующих трех лет выбросы Китая от майнинга биткоинов могут превысить общие выбросы всего Европейского Союза. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Китайской академии наук, Корнелльского университета в США, Университета Суррея в Великобритании.

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Суть проблемы

Ученые убеждены, если люди и дальше будут бесконтрольно майнить биткоины, то объемы потребления электроэнергии могут достичь отметки в 297 тераватт год до 2024 года. Для сравнения, в 2019 году объемы потребления электроэнергии всей Италии составили 290 тераватт.

Майнинг, также добычи – деятельность по поддержке распределенной платформы и создание новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме эмитированной валюты и комиссионных сборов в различных криптовалюта.

На фоне этого растет обеспокоенность относительно влияния биткоины на экологическую ситуацию в мире. Добавим, что биткоин – это лишь одна из десятков энергозатратных цифровых валют.

Биткоин функционирует с помощью технологии блокчейн, которая позволяет клиентам осуществлять единовременные переводы без потребности в централизованной институции, такой как банк. Система блокчейну, которая следует принципу децентрализации, завоевала доверие сторонников криптовалюта, которые отрицают концентрацию такой власти в руках государств или корпораций.

Они также выступают против спекулянтов, которые стремятся заработать на стремительном росте стоимости криптовалюта. С 1 доллара в 2011 году цена биткоинов выросла до рекордных 60 тысяч долларов в начале 2021 года.

"Гонка вооружений"

Автор исследования считают, что потребление энергии от "добычи" биткоинов достигнет своего пика уже в 2024 году и будет равняться примерно 130 миллионам метрических тонн углеводов.

Кроме того, они добавили, что в мире набирает обороты "гонка вооружений" в специализированном оборудовании для майнинга. Мировое сообщество наблюдает за переходом от использования базовых компьютеров общего пользования в мощных энергоемких вычислительных установок. Главным фактором, влияющим на этот процесс, является привлекательный финансовый стимул.

Майнинг биткоинов требует больших объемов электроэнергии. В связи с этим Венесуэла приняла строгие меры против "добывания" цифровой валюты. Однако, позже страна сама присоединилась к этому тренду. В городе Платтсбург, штат Нью-Йорк, в 2018 году наложили мораторий на майнинг биткоинов из-за непомерных расходов на электроэнергию. Сейчас более 75% мощностей хеширования биткоинов приходится на Китай.

Майнинг биткоинов угрожает природе / Фото unsplash

Как это можно изменить

Поэтому, без всякого политического вмешательства структура выбросов углерода от блокчейну биткоинов превратится в серьезный барьер для Китая в контексте обеспечения устойчивого развития.

К счастью, не все потеряно. Ученые сформировали несколько рекомендаций, которые должны помочь смягчить влияние майнинга биткоинов на окружающую среду.

Для начала они предлагают запретить неэффективным майнерам выходить на китайский рынок. Таким образом, политики смогут эффективно поддерживать стабильность сети блокчейну биткоинов. Второй вариант – договориться с майнерами цифровой валюты из районов Китая, богатых на уголь, переехать в регионы страны, использующие гидроэнергетику.

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В конце концов предлагают удвоить налог на выбросы углерода. Главная цель – гарантировать более строгое наказание за использование блокчейну биткоинов с высокими выбросами углерода. Ученые заметили, что современная налоговая политика в этой сфере является неэффективной и маловероятно, что это поможет ограничить выбросы углерода от индустрии криптовалюты.

Зато индивидуальная политика регулирования для добытчиков криптовалюта может стать выходом из ситуации. Однако, если все будет по-прежнему, то Китай вряд ли сможет выполнить цели Парижского соглашения по климату до 2030 года, а любамая цифровая валюта Илона Маска (биткоин) может нанести мощный удар окружающей среде.