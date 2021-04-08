Ріст вартості активів International Holdings Co. PJSC мав ефект розірваної бомби. Експерти не можуть пояснити, чому ринок відреагував саме так. В чому унікальність гіганта з ОАЕ – читайте далі.

Успіхи компанії International Holdings Co. PJSC на біржі є втіленням мрії інвесторів. З 22 березня цінні папери арабської корпорації зростали в ціні 13 днів поспіль.

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Серія перемог

Акції компанії з Абу-Дабі протягом трьох тижнів зросли на 70%. Результатом довготривалої серії перемог є рекордне зростання вартості International Holdings Co. PJSC – 40 мільярдів доларів. Компанія стала дорожчою навіть за Національний банк Об'єднаних Арабських Еміратів.

IHC підтримують сім'ї емірату Абу-Дабі, які мають політичний вплив, а їхніми інвесторами є найрізноманітніші фірми: від SpaceX Ілона Маска до місцевої риболовної компанії. Реальна вартість активів IHC зупинилася на позначці 87,65 дирхама (23,85 долара). У відсотковому еквіваленті – 1,7%. Тож, з початку 2021 року активи корпорації злетіли на 110%.

Акції компанії з Абу-Дабі зросли на 70% / Інфографіка Investing.com

Причини зростання

Що стало причиною такого стрімкого та довготривалого зростання – невідомо. Офіційні представники International Holdings Co. PJSC теж не дають конкретних відповідей, зазначивши, що вони слідують стратегії придбання та кожного місяця підписують 2 – 3 угоди.

Головний інвестиційний директор консалтингової компанії Century Financial Віджай Валеха зауважив, що IHC – це компанія для інвесторів, які готові до всього, оскільки навіть найменша помилка керівництва може дуже дорого коштувати. Цільовою аудиторією гіганти з Абу-Дабі є інвестори, які готові ризикувати та вкладати кошти в ріст акцій.

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Про амбітні плани компанії свідчать дії керівництва. Менше ніж рік тому главою правління IHC став впливовий шейх Тахнун Бінь Заєд аль Нахайян. Протягом цього періоду компанія активно залучала інвестиції і в ОАЕ, і за кордоном.

Наприкінці 2020 року активи IHC оцінили в 3,8 мільярда доларів. Всього за рік акції компанії зросли в ціні майже в чотири рази. Дохід корпорації виріс на 159% до 3 мільярдів дирхам або 821 мільйон доларів.

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