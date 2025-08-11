На чем зарабатывают самые молодые миллиардеры?

Почти три четверти миллиардеров мира находятся в возрасте от 50 до 79 лет, и только 12% моложе 50, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

При этом большинство тех, кто вошел в клуб миллиардеров до 30 лет, получили свое состояние по наследству. Это касается и самого молодого миллиардера в мире.

Какое состояние у 22 летнего Кевина Дэвида Леманна?

Кевин Дэвид Леманн из Германии стал миллиардером в совсем юном возрасте – сейчас ему 22 года, а его капитал оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Свое состояние он получил в 2017 году, когда отец передал ему 50% акций крупнейшей аптечной сети страны DM-Drogerie Markt.

Интересно! На момент когда Кевин Леманн стал миллиардером, ему было всего 14 лет.

Его отец впервые инвестировал в бренд в 1974 году, вскоре после его основания, с тех пор компания выросла до 4 120 магазинов по всей Европе. Ни Кевин, ни его отец не участвуют в управлении бизнесом.

Какое состояние у 21 летней Ким Чон Йон?

Ким Чон Йон, 21-летняя уроженка Южной Кореи, владеет состоянием в 1,3 миллиарда долларов. Она и ее сестра получили в наследство примерно 9% акций разработчика видеоигр Nexon от своего покойного отца.

Примечательно! Хотя сама Ким не занимает должности в компании, она является совладелицей бизнеса, которому принадлежат более 80 игр, включая такие хиты, как MapleStory, KartRider и Dungeon & Fighter.

Какое состояние у 20 летнего Клементе Дель Веккьо?

Клементе Дель Веккьо из Италии в свои 20 лет имеет состояние в 6,6 миллиардов долларов. Как и его братья и сестры он владеет 12,5% акций холдинговой компании Delfin, которой принадлежит доля в EssilorLuxottica - мировом лидере по производству очков.

Интересно! Среди брендов EssilorLuxottica – Arnette, Ray-Ban и Persol.

Клементе не занимает никаких должностей в EssilorLuxottica. Он и его брат Лука – дети покойного основателя компании от бывшей руководительницы отдела связей с инвесторами Сабины Гросс.

Какое состояние у 20 летней Ливии Фойгт де Ассис?

Ливия Фойгт де Ассис, 20-летняя бразильянка, унаследовала 1,2 миллиарда долларов. Ей, как и ее сестре принадлежит 3,1% акций компании.

Примечательно! Она самая молодая представительница семьи соучредителей промышленной корпорации WEG.

Ливия изучает психологию в университете. После того как в прошлом году Forbes назвал ее самой молодой миллиардершей в мире, она заявила в соцсетях, что хочет избегать публичности и вести себя сдержанно в интернете.

Какое состояние у 19-летнего Йоханнеса фон Баумбаха?

Йоханнес фон Баумбах из Германии стал миллиардером в 19 лет, а его состояние оценивается в 5,4 миллиарда долларов. Фон Баумбах является наследником фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

Интересно! Его семья традиционно избегает публичности, и неизвестно, принимает ли Йоханнес участие в делах компании.

С 2015 года компанию Boehringer Ingelheim возглавляет его дядя, Хубертус фон Баумбах. Также известно, что Йоханнес увлекается горнолыжным спортом и участвует в соревнованиях в Австрии.