Какое состояние семьи Ферреро?

Ferrero – любимый многими итальянский производитель шоколада, хорошо известен во всем мире. Основанная Пьетро Ферреро в 1946 году после изобретения им орехово-шоколадного крема, компания превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке кондитерских изделий.

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В ее портфеле – такие знаковые бренды, как Nutella, Kinder и Ferrero Rocher. Благодаря успеху Nutella, Ferrero стал крупнейшим потребителем лесных орехов в мире, закупая около 25% их глобального производства. Состояние семьи Ферреро равняется 24,1 миллиарда долларов.

Джованни Ферреро / фото Getty Images

После периода бурного роста под руководством сына основателя, Микеле Ферреро, компания перешла к следующему поколению – сына Микеле, Пьетро (названном в честь деда).

Однако в 2011 году Пьетро погиб в результате велоаварии в Южной Африке в возрасте 47 лет, и руководство компанией перешло к его брату Джованни, который стал председателем и CEO.

Интересно! Сам Микеле Ферреро умер в феврале 2015 года. Управление семейным состоянием перешло к его вдове Майре Франке Фиссоло.

Какое состояние семьи Мюлье?

Если в США самой известной розничной династией считается семья Уолтон, то во Франции аналогом выступает семья Мюлье, которая владеет одним из крупнейших розничных конгломератов в мире.

Изначально семейный бизнес был связан с текстилем, но после упадка французской текстильной промышленности в 1950-х годах Мюлье переключились на ритейл.

Основатель французской дистрибьюторской группы Auchan Жерар Мюлье / фото Getty Images

В 1961 году Жерар Мюлье открыл первый магазин Auchan, вдохновленный американской моделью супермаркетов.

Сегодня под управлением группы находятся такие крупные бренды, как Auchan, Boulanger, Decathlon и Phildar, а состояние семьи Мюлье равняется 30 миллиардов долларов.

Интересно! Владельцами холдинга Association Familiale Mulliez являются около тысячи членов семьи, и около 600 из них – двоюродные братья и сестры – стали миллионерами.

Какое состояние семьи Бетанкур?

Косметический гигант L'Oréal был основан в 1909 году французским химиком Эженом Шуэллером. Со временем компания стала крупнейшим в мире производителем косметики и средств для ухода за волосами и кожей.

Лилиан Беттанкур / фото Getty Images

В 1957 году после смерти отца компанию унаследовала Лилиан Бетанкур, став крупнейшим акционером. Она долгое время возглавляла совет директоров, пока в 2012 году суд не лишил ее этой должности - по инициативе дочери, которая заявила, что мать страдает деменцией.

Интересно! На место Лилиан Бетанкур в совете директоров пришел ее внук – Жан-Виктор Мейерс.

На сегодня семья контролирует 33% акций L'Oréal, а состояние Бетанкур оценивается в 36,1 миллиарда долларов.

Какое состояние семьи Арно?

Семья Арно наиболее известна как владелец крупнейшего в мире конгломерата в сфере предметов роскоши – LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Бернар Арно возглавил компанию в 1989 году, став председателем и генеральным директором, и с тех пор превратил ее в мировую империю, объединяющую более 70 брендов и более 3700 магазинов по всему миру.

Бернар Арно / фото Getty Images

Унаследовав от отца строительную, а затем девелоперскую компанию, Арно в 1980-х вложился в индустрию роскоши, приобретя компанию Financière Agache за 15 млн долларов. Это дало ему контроль над Christian Dior – первым престижным брендом в его коллекции.

Интересно! Сейчас к управлению подключены двое его детей Бернар Арно Антуан и Дельфин.

Совокупное состояние семьи Арно составляет 39,6 миллиарда долларов. Они считаются самой богатой семьей Франции.

Какое состояние семьи Ортега?

Основатель Zara Амансио Ортега происходит из бедной семьи. По его словам, решающим моментом стала сцена из детства, когда в продуктовом магазине его матери отказали в товаре в долг, с тех пор он пообещал себе, что его семья больше никогда не будет страдать от бедности.

Марта Ортега и Амансио Ортега / фото Getty Images

Став основателем и председателем правления группы Inditex, в которую входит бренд Zara, Ортега вывел компанию в лидеры рынка быстрой моды. По состоянию на январь 2017 года его состояние оценивалось в 72,8 миллиарда долларов.

Интересно! После смерти его жены, их дочь Сандра унаследовала 7% акций Inditex и стала самой богатой женщиной в Испании.