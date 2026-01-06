Часто ли в Украине происходят карточные взломы?

Нужно понимать, что манипуляции это наиболее опасный вид мошенничества. Ведь в таком случае подтвердить преступление чрезвычайно сложно объяснила 24 Каналу банкир Анна Довгальская.

Читайте также Важная информация для всех клиентов "Приватбанка": этого сейчас делать не нужно

Дело в том, что традиционные системы безопасности в таком случае, фактически, бессильны. Ведь технически именно владелец счета подтверждает транзакцию.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Карточные взломы теперь значительно уступают "взлому сознания". Можно сказать, что техническое развитие систем банковской защиты заставило воров также искать новые формы мошенничества. Продолжается "битва за ум", ведь мошенничество стало системным профессиональным и глобальным бизнесом со своей "инфраструктурой", например, колл-центрами.

Ссылаясь на данные НБУ, банкир приводит такую статистику:

в 2025 году количество безналичных мошеннических операций в Украине выросло в среднем на 12 – 18%;

общее количество таких инцидентов достигло примерно 310 – 340 тысяч;

общие убытки из-за этих операций достигли – 1,4 – 1,6 миллиарда гривен.

Как защитить свои деньги на карте от мошенников?

Довгальская рекомендует изменить подход к базовым защитным элементам, чтобы обезопасить себя от мошенников. Речь идет о том, что:

необходимо отказаться от SMS-кодов и вместо них выбирать push-подтверждение, а также биометрию;

к тому же стоит следить за тем, чтобы клиентский профиль был доступен на конкретном устройстве;

стоит отделять основной счет от того, которым вы оплачиваете покупки;

нужно не реагировать на мошеннические звонки;

а также необходимо настроить облачный пароль в мессенджерах.

2025 год стал переломным моментом в противостоянии между банковскими системами безопасности и организованной киберпреступностью. Именно в этом году мы окончательно перешли от эпохи технических взломов к эпохе "битвы за разум" клиента. Но ключевым полем этой борьбы остается критическое мышление и финансовая осведомленность клиентов,

– отметила банкир.

Что еще важно знать украинцам сейчас, чтобы обезопасить себя от мошенников?