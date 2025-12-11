Какие сейчас лимиты на переводы?

С 1 июня 2025 года изменился лимит на переводы. Теперь он составляет 100 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Читайте также Серебро установило новый рекорд, а золото летит вниз: что происходит с ценами на металлы сейчас

В соответствии с Меморандумом украинских банков об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, предельные лимиты установлены для:

р2р переводов с карточных счетов граждан;

а также – переводов через реквизиты IBAN.

Такие ограничения, указанные в Меморандуме, касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и за ее пределами,

– отмечает банк.

Однако эти лимиты не распространяются на:

платежи за товары;

и оплату услуг (в том числе коммунальных).

К тому же эти лимиты не распространяются на:

переводы между счетами одного клиента, если они осуществляются в одном и том же банке;

доходы, что были подтверждены и превышают сумму лимита.

Заметим, что лимиты отличаются, в зависимости от уровня риска:

лимит 100 тысяч гривен действует для клиентов низкого и среднего уровня рисков;

а вот для лиц, которые имеют высокий уровень риска, лимит составляет – 50 тысяч гривен.

Как сообщает UKRSIBBANK, при отсутствии документов о доходе, лицу автоматически устанавливают лимит. Это ограничение действует в течение всего календарного месяца.

Что известно о меморандуме между украинскими банками?