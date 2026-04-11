Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.
Читайте также Отобрали криптовалюту на миллионы гривен: полиция разоблачила группу мошенников
По какой схеме действуют мошенники?
Олег Гороховский объяснил, что в последние месяцы среди так называемых "офисников" распространилась новая мошенническая схема: людям звонят через автоматическую систему (IVR) и сообщают, что в их приложение якобы был выполнен вход с неизвестного устройства.
Пользователям говорят: "Если это были не вы – нажмите 1".
После этого человека соединяют с мошенником, который убеждает перевести средства на "резервный счет" или оформить кредит, чтобы якобы спасти деньги.
Защититься от этого очень просто – надо запомнить одно правило: monobank не звонит! P.S. Если IVR просит вместо "1" нажать 2, 3 или даже 4 – это все равно мошенники,
– подчеркнул Олег Гороховский.
Справка. В случае подобного мошенничества украинцы могут обратиться в правоохранительные органы или сразу подать обращение в киберполицию – через форму на сайте или по номеру 0800 50 51 70. После этого должно быть начато расследование, и если злоумышленника установят и его вину докажут в суде, потерпевший имеет право требовать компенсацию материального и морального ущерба.
Украинцев также предупредили о мошенничестве с банкоматами
Недавно стало известно, что мошенники начали использовать новую схему, которая получила название "невидимая нить". Они воруют деньги, вставляя в прорезь для карты нейлоновую нить, практически невидимую и невидимую для человеческого глаза. Ключевым моментом является то, что эта нить не мешает банкомату считывать данные карты.
Проблемы начинаются после завершения транзакции, когда банкомат не может выдать карту обратно. В этот момент рядом появляется "случайный прохожий", который предлагает помощь, пытаясь подсмотреть PIN-код во время повторных попыток ввода.
Как только жертва отходит от банкомата, преступник вытягивает карточку с помощью той самой нити. На этот момент PIN ему также уже известен.