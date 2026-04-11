Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский.

По какой схеме действуют мошенники?

Олег Гороховский объяснил, что в последние месяцы среди так называемых "офисников" распространилась новая мошенническая схема: людям звонят через автоматическую систему (IVR) и сообщают, что в их приложение якобы был выполнен вход с неизвестного устройства.

Пользователям говорят: "Если это были не вы – нажмите 1".

После этого человека соединяют с мошенником, который убеждает перевести средства на "резервный счет" или оформить кредит, чтобы якобы спасти деньги.

Защититься от этого очень просто – надо запомнить одно правило: monobank не звонит! P.S. Если IVR просит вместо "1" нажать 2, 3 или даже 4 – это все равно мошенники,

– подчеркнул Олег Гороховский.

Справка. В случае подобного мошенничества украинцы могут обратиться в правоохранительные органы или сразу подать обращение в киберполицию – через форму на сайте или по номеру 0800 50 51 70. После этого должно быть начато расследование, и если злоумышленника установят и его вину докажут в суде, потерпевший имеет право требовать компенсацию материального и морального ущерба.

