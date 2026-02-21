Март может удивить льготами: что будет доступно для пенсионеров бесплатно

Март открывает для пенсионеров не только очередной месяц выплат, но и доступ к ряду предусмотренных законом льгот. Кроме стандартного пенсионного обеспечения, люди преклонного возраста могут воспользоваться

Что будет бесплатным для пенсионеров в марте?

В марте для людей пенсионного возраста остаются доступными ряд бесплатных возможностей, предусмотренных действующим законодательством, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Интересно Какая будет пенсия при 35 годах стажа

Речь идет не только о ежемесячных выплатах, но и о конкретных услугах и освобождении от отдельных обязательных платежей, которые позволяют уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйство.

Прежде всего сохраняется право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Условия реализации этой льготы могут детализироваться решениями органов местного самоуправления, однако базовое право остается действующим на общегосударственном уровне.

в городском и пригородном общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Условия реализации этой льготы могут детализироваться решениями органов местного самоуправления, однако базовое право остается действующим на общегосударственном уровне. Также пенсионеры с невысоким уровнем дохода могут воспользоваться бесплатной первичной и вторичной правовой помощью . Это означает возможность получить юридическую консультацию, составить процессуальные документы или даже получить представительство в суде без оплаты услуг адвоката, при условии соответствия установленным критериям.

. Это означает возможность получить юридическую консультацию, составить процессуальные документы или даже получить представительство в суде без оплаты услуг адвоката, при условии соответствия установленным критериям. Отдельные категории пенсионеров имеют право на бесплатные санаторно-курортные путевки и программы медицинской реабилитации за счет государственного бюджета. Такие услуги предоставляются на основании медицинских показаний и соответствующего статуса.

Кроме того, лица, которые вышли на пенсию по возрасту, могут быть освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм площади для разных видов целевого назначения участка. Для применения этой льготы необходимо своевременно подать заявление в контролирующий орган.

Будет ли повышение пенсий в марте?

В 2026 году очередной перерасчет пенсий в Украине запланирован на 1 марта. Ориентировочный коэффициент повышения составит 12,1 %, что должно повлиять на размер большинства страховых выплат.

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии,

– отмечает ПФУ.

Механизм индексации применяется ежегодно и базируется на официальных макроэкономических показателях. Прежде всего уровне инфляции и динамике средней заработной платы за предыдущий период.

Что еще следует знать об индексации в Украине?