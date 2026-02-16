Кто имеет право на бесплатный проезд?
Речь идет об автобусах, трамваи, троллейбусы и т.д., о чем отмечают в Департаменте социальной и ветеранской политики.
Читайте также Uklon будет работать в комендантский час еще в 7 городах: какую скидку можно получить
Не платить за проезд могут такие лица:
- участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- лицо, которое сопровождает человека с инвалидностью вследствие войны I группы (на бесплатный проезд имеет право только один человек);
- реабилитированные лица;
- украинцы, которые отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;
- дети, имеющие инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;
- лица с инвалидностью I, II и III группы;
- дети с инвалидностью; лицо, сопровождающее лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (тоже не более одного человека);
- военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий;
- родители военных, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы; член семьи умершего ветерана войны;
- лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц;
- бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
- бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;
- ветераны;
- дети из многодетных семей и родители;
- пенсионеры по возрасту;
- неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Обратите внимание! Ученики учреждений общего среднего образования могут не платить за проезд с 1 сентября по 1 июля, так же как и курсанты высших военных учебных заведений.
Выдача талонов на льготный проезд отдельных категорий граждан осуществляется органом местного самоуправления. Об этом сообщают в Дії.
Для этого нужно подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя – по почте. Предоставляется заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право на льготы.
Важно! В то же время для пользования бесплатным проездом военным достаточно показать удостоверение УБД, а пенсионерам – пенсионное удостоверение. Однако в столице пенсионерам нужна "Карточка киевлянина", а во Львове – карта Леокарт.
Что еще следует знать о бесплатном проезде?
В частности льготники часто должны платить за проезд в Украине. Например, если речь идет о междугородних автобусах, поезда и такси. По маршрутным такси – правила пользования ими определяет местная власть.
В то же время скидку на такси имеют украинцы, которые прибывают в крупные города после полуночи. Свою помощь предлагают Uklon и Bolt.