Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?
На минимум количества стажа влияет возраст лица, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году эти показатели отредактировали. Сейчас они такие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, минимум составляет – 33 года стажа;
- в 63 года – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Какой размер пенсии при стаже 35 лет?
Стажа 35 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет. При расчетах также учтем, что:
- лицо выходит на пенсию на общих условиях;
- имело доход – 10 тысяч гривен.
При указанных условиях, выплата в 60 лет должна была бы составлять – почти 3,8 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 30 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года пенсия уже будет больше. Она достигнет ориентировочно – 4,5 тысячи гривен.
Какой размер пенсии, если имеешь стаж 30 лет и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
А уже в 65 лет пенсия будет самая большая. Выплата составит – почти 5 тысяч гривен.
Размер пенсии при стаже 30 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.
Что важно знать пенсионерам сейчас?
Не все время работы засчитывается в общее количество стажа. В частности, не учитываются периоды, когда лицо работало неофициально. Сейчас, в страховой стаж засчитывается только то время, за которое уплачен ЕСВ.
Пенсионеры, которые получают выплату по возрасту, имеют право на освобождение от земельного налога. Однако таким лицам нужно своевременно подать заявление. К тому же их участок должен соответствовать определенным лимитам.