Що буде безкоштовним для пенсіонерів у березні?
У березні для людей пенсійного віку залишаються доступними низка безоплатних можливостей, передбачених чинним законодавством, повідомляють у Пенсійному фонді України.
Цікаво Яка буде пенсія при 35 роках стажу
Йдеться не лише про щомісячні виплати, а й про конкретні послуги та звільнення від окремих обов’язкових платежів, які дозволяють зменшити фінансове навантаження на домогосподарство.
- Передусім зберігається право на безоплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті за наявності пенсійного посвідчення. Умови реалізації цієї пільги можуть деталізуватися рішеннями органів місцевого самоврядування, однак базове право залишається чинним на загальнодержавному рівні.
- Також пенсіонери з невисоким рівнем доходу можуть скористатися безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою. Це означає можливість отримати юридичну консультацію, скласти процесуальні документи або навіть отримати представництво в суді без оплати послуг адвоката, за умови відповідності встановленим критеріям.
- Окремі категорії пенсіонерів мають право на безкоштовні санаторно-курортні путівки та програми медичної реабілітації за рахунок державного бюджету. Такі послуги надаються на підставі медичних показань і відповідного статусу.
Крім того, особи, які вийшли на пенсію за віком, можуть бути звільнені від сплати земельного податку в межах установлених норм площі для різних видів цільового призначення ділянки. Для застосування цієї пільги необхідно своєчасно подати заяву до контролюючого органу.
Чи буде підвищення пенсій у березні?
У 2026 році черговий перерахунок пенсій в Україні запланований на 1 березня. Орієнтовний коефіцієнт підвищення становитиме 12,1 %, що має вплинути на розмір більшості страхових виплат.
Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії,
– зазначає ПФУ.
Механізм індексації застосовується щороку і базується на офіційних макроекономічних показниках. Насамперед рівні інфляції та динаміці середньої заробітної плати за попередній період.
Що ще слід знати про індексацію в Україні?
В Україні перерахунок пенсій здійснюється в автоматичному режимі, без необхідності подання додаткових заяв з боку отримувачів.
Такий механізм діє на постійній основі з 2019 року, про що раніше повідомляли у Міністерство фінансів України.
Фінансування індексації відбувається в межах затверджених видатків Пенсійний фонд України, а також коштів, закладених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік за програмою пенсійного забезпечення. Тобто підвищення здійснюється в рамках уже передбачених бюджетних ресурсів.
Для орієнтиру: за підсумками минулого року коефіцієнт індексації становив 11,5 %, що стало базою для перерахунку більшості страхових пенсій.