Що буде безкоштовним для пенсіонерів у березні?

У березні для людей пенсійного віку залишаються доступними низка безоплатних можливостей, передбачених чинним законодавством, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Йдеться не лише про щомісячні виплати, а й про конкретні послуги та звільнення від окремих обов’язкових платежів, які дозволяють зменшити фінансове навантаження на домогосподарство.

Передусім зберігається право на безоплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті за наявності пенсійного посвідчення. Умови реалізації цієї пільги можуть деталізуватися рішеннями органів місцевого самоврядування, однак базове право залишається чинним на загальнодержавному рівні.

Також пенсіонери з невисоким рівнем доходу можуть скористатися безоплатною первинною та вторинною правовою допомогою.

Окремі категорії пенсіонерів мають право на безкоштовні санаторно-курортні путівки та програми медичної реабілітації за рахунок державного бюджету. Такі послуги надаються на підставі медичних показань і відповідного статусу.

Крім того, особи, які вийшли на пенсію за віком, можуть бути звільнені від сплати земельного податку в межах установлених норм площі для різних видів цільового призначення ділянки. Для застосування цієї пільги необхідно своєчасно подати заяву до контролюючого органу.

Чи буде підвищення пенсій у березні?

У 2026 році черговий перерахунок пенсій в Україні запланований на 1 березня. Орієнтовний коефіцієнт підвищення становитиме 12,1 %, що має вплинути на розмір більшості страхових виплат.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії,

– зазначає ПФУ.

Механізм індексації застосовується щороку і базується на офіційних макроекономічних показниках. Насамперед рівні інфляції та динаміці середньої заробітної плати за попередній період.

Що ще слід знати про індексацію в Україні?