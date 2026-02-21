Что будет бесплатным для пенсионеров в марте?
В марте для людей пенсионного возраста остаются доступными ряд бесплатных возможностей, предусмотренных действующим законодательством, сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Речь идет не только о ежемесячных выплатах, но и о конкретных услугах и освобождении от отдельных обязательных платежей, которые позволяют уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйство.
- Прежде всего сохраняется право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения. Условия реализации этой льготы могут детализироваться решениями органов местного самоуправления, однако базовое право остается действующим на общегосударственном уровне.
- Также пенсионеры с невысоким уровнем дохода могут воспользоваться бесплатной первичной и вторичной правовой помощью. Это означает возможность получить юридическую консультацию, составить процессуальные документы или даже получить представительство в суде без оплаты услуг адвоката, при условии соответствия установленным критериям.
- Отдельные категории пенсионеров имеют право на бесплатные санаторно-курортные путевки и программы медицинской реабилитации за счет государственного бюджета. Такие услуги предоставляются на основании медицинских показаний и соответствующего статуса.
Кроме того, лица, которые вышли на пенсию по возрасту, могут быть освобождены от уплаты земельного налога в пределах установленных норм площади для разных видов целевого назначения участка. Для применения этой льготы необходимо своевременно подать заявление в контролирующий орган.
Будет ли повышение пенсий в марте?
В 2026 году очередной перерасчет пенсий в Украине запланирован на 1 марта. Ориентировочный коэффициент повышения составит 12,1 %, что должно повлиять на размер большинства страховых выплат.
Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии,
– отмечает ПФУ.
Механизм индексации применяется ежегодно и базируется на официальных макроэкономических показателях. Прежде всего уровне инфляции и динамике средней заработной платы за предыдущий период.
Что еще следует знать об индексации в Украине?
В Украине перерасчет пенсий осуществляется в автоматическом режиме, без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны получателей.
Такой механизм действует на постоянной основе с 2019 года, о чем ранее сообщали в Министерство финансов Украины.
Финансирование индексации происходит в пределах утвержденных расходов Пенсионный фонд Украины, а также средств, заложенных в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год по программе пенсионного обеспечения. То есть повышение осуществляется в рамках уже предусмотренных бюджетных ресурсов.
Для ориентира: по итогам прошлого года коэффициент индексации составил 11,5%, что стало базой для перерасчета большинства страховых пенсий.