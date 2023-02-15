Согласно последним данным от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Soros Fund Management за последние три месяца 2022 года увеличил долю акций Tesla на 47%.
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Удачный шаг Сороса из Tesla
Теперь в инвестиционном портфеле семейного офиса Джорджа Сороса есть 132 тысячи акций производителя электрокаров. Доля ценных бумаг компании выросла почти на 42 тысяч благодаря последним решениям.
Фонд также приобрел колл-опционы, благодаря которым он сможет купить больше акций Tesla по фиксированной цене до определенной даты – 200 тысяч ценных бумаг компании Илона Маска.
Что такое колл-опционыЭто финансовый контракт, по условиям которого право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене до конца определенного срока
Интересно, что в четвертом квартале 2022 года стоимость позиций фонда в акциях Tesla упала на 32% до 16,3 миллиона долларов. Дело в том, что тогда ценные бумаги американской компании быстро дешевели. Речь идет об обесценивании на уровне 55%. Выделяли несколько причин:
- Усиление опасений по поводу рецессии;
- Агрессивная монетарная политика Федерального резерва;
- Беспокойство инвесторов относительно последствий приобретения социальной сети Twitter Илоном Маском.
Однако с начала 2023 года позиции Tesla на фондовом рынке стремительно растут. Акции производителя компании подорожали на 58%. По всей вероятности, Сорос уже зафиксировал положительные изменения для своего инвестиционного портфеля. Добавим данные об актуальных позициях компании Маска на фондовом рынке, на момент создания этого материала:
- Стоимость акций колеблется на уровне 209,25 доллара за штуку;
- Рыночная капитализация Tesla составляет свыше 662 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.
В целом инвесторы хорошо оценивают перспективы производителя электрокаров благодаря хорошим показателям по прибылям в четвертом квартале 2022 года. Также эти настроения усиливают ожидания, что центральный банк США до конца года перейдет к понижению базовой ставки.