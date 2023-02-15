Согласно последним данным от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Soros Fund Management за последние три месяца 2022 года увеличил долю акций Tesla на 47%.

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Удачный шаг Сороса из Tesla

Теперь в инвестиционном портфеле семейного офиса Джорджа Сороса есть 132 тысячи акций производителя электрокаров. Доля ценных бумаг компании выросла почти на 42 тысяч благодаря последним решениям.

Фонд также приобрел колл-опционы, благодаря которым он сможет купить больше акций Tesla по фиксированной цене до определенной даты – 200 тысяч ценных бумаг компании Илона Маска.

Что такое колл-опционы Это финансовый контракт, по условиям которого право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене до конца определенного срока

Интересно, что в четвертом квартале 2022 года стоимость позиций фонда в акциях Tesla упала на 32% до 16,3 миллиона долларов. Дело в том, что тогда ценные бумаги американской компании быстро дешевели. Речь идет об обесценивании на уровне 55%. Выделяли несколько причин:

Усиление опасений по поводу рецессии;

Агрессивная монетарная политика Федерального резерва;

Беспокойство инвесторов относительно последствий приобретения социальной сети Twitter Илоном Маском.

Любопытно! Летом 2022 года Джордж Сорос также сделал неожиданный шаг. Тогда многие инвесторы активно распродавали ценные бумаги технологического сектора. Фонд Сороса приобрел активы Amazon и Alphabet.

Однако с начала 2023 года позиции Tesla на фондовом рынке стремительно растут. Акции производителя компании подорожали на 58%. По всей вероятности, Сорос уже зафиксировал положительные изменения для своего инвестиционного портфеля. Добавим данные об актуальных позициях компании Маска на фондовом рынке, на момент создания этого материала:

Стоимость акций колеблется на уровне 209,25 доллара за штуку;

за штуку; Рыночная капитализация Tesla составляет свыше 662 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

В целом инвесторы хорошо оценивают перспективы производителя электрокаров благодаря хорошим показателям по прибылям в четвертом квартале 2022 года. Также эти настроения усиливают ожидания, что центральный банк США до конца года перейдет к понижению базовой ставки.