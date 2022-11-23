С начала текущего года Илон Маск потерял 101 миллиард долларов своего капитала или 37%. Основным ударом для миллиардера явилось резкое падение акций компании Tesla.

К теме Новая реальность после приобретения Twitter: что ждет инвесторов и сектор соцсетей

Потери Илона Маска за год

Именно ценные бумаги производителя электрокаров составляют существенную часть состояния Илона Маска. Компания столкнулась с рядом вызовов. В частности, речь идет о новой волне коронавируса в Китае и опасениях относительно будущего технологического сектора в условиях мощной инфляции.

Интересно! В этом году зафиксировали крах так называемого элитного клуба в мире. Все потому, что состояние Илона Маска больше не оценивают в 200 миллиардов долларов. Именно этот показатель являлся важным критерием.

Также сильным ударом для позиций Tesla на рынке стало решение Маска приобрести компанию Twitter. С момента заявления бизнесмена, акции производителя электрокаров постоянно падают в цене. Добавим больше конкретных цифр для понимания ситуации:

С апреля 2022 года акции компании Илона Маска упали почти на 50%. Одним из факторов стал отчет компании за третий квартал 2022 года ;

Это привело к тому, что Tesla потеряла 525 миллиардов долларов рыночной капитализации;

После того как стороны подписали соглашение, а Илон Маск стал новым владельцем Twitter, акции Tesla упали на 25%. А рыночная стоимость компании сократилась на 180 миллиардов долларов меньше, чем за месяц.

К моменту создания этого материала, Forbes оценивает капитал Илона Маска в 182,6 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, американский бизнесмен владеет состоянием в размере 171 миллиарда долларов, а его потери за год оценивают в 99,2 миллиарда долларов.

Интересно, что впервые за долгий период разрыв между Илоном Маском и Бернаром Арно в рейтинге самых богатых людей мира, ведь состояние французского бизнесмена оценивается в 172,8 миллиарда долларов, согласно Forbes.