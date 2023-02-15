Згідно з останніми даним від Комісії з цінних паперів та бірж США, Soros Fund Management за останні три місяці 2022 року збільшив частку акцій Tesla на 47%.

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Вдалий крок Сороса з Tesla

Відтак тепер в інвестиційному портфелі сімейного офісу Джорджа Сороса є 132 тисячі акцій виробника електрокарів. Частка цінних паперів компанії зросла майже на 42 тисячі завдяки останнім рішенням.

Фонд також придбав кол-опціони, завдяки яким він зможе купити більше акцій Tesla за фіксованою ціною до певної дати. Йдеться про 200 тисяч цінних паперів компанії Ілона Маска.

Що таке кол-опціони Це фінансовий контракт, за умовами якого є право на купівлю цінних паперів, товарів, валюти чи фінансових інструментів за визначеною ціною до кінця певного строку

Цікаво, що у четвертому кварталі 2022 році вартість позицій фонду в акціях Tesla впала на 32% до 16,3 мільйона доларів. Річ у тому, що тоді цінні папери американської компанії стрімко дешевшали. Йдеться про знецінення на рівні 55%. Виділяли кілька причин:

Посилення побоювань щодо рецесії;

Агресивна монетарна політика Федерального резерву;

Занепокоєння інвесторів щодо наслідків придбання соціальної мережі Twitter Ілоном Маском.

Цікаво! Влітку 2022 року Джордж Сорос також зробив неочікуваний крок. Тоді багато інвесторів активно розпродавали цінні папери технологічного сектору. Натомість фонд Сороса придбав активи Amazon та Alphabet.

Проте з початку 2023 року позиції Tesla на фондовому ринку стрімко зростають. Акції виробника компанії подорожчали на 58%. Цілком ймовірно, Сорос уже зафіксував позитивні зміни для свого інвестиційного портфеля. Додамо дані про актуальні позиції компанії Маска на фондовому ринку, на момент створення цього матеріалі:

Вартість акцій коливається на рівні 209,25 долара за штуку;

за штуку; Ринкова капіталізація Tesla становить понад 662 мільярди доларів, за даними Yahoo!Finance.

Загалом інвестори добре оцінюють перспективи виробника електрокарів завдяки хорошим показникам за прибутками у четвертому кварталі 2022 року. Також ці настрої підсилюють очікування, що центральний банк США до кінця року перейде до зниження базової ставки.