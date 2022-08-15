Индекс доллара США начинает новую неделю с роста. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные относительно Индекса доллара

По состоянию на 15 августа, индекс доллара США колеблется на уровне 106,52, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель пошел вверх на 0,84%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,67. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции 91,78, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Еще один индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – остановился на отметке 106,52, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,84%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 0,79%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 2,23%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 10,99%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 14,99%.

Что происходит с долларом США

Американский доллар в этот понедельник демонстрирует положительную динамику из-за нового отчета об экономической ситуации в Китае, который усилил опасения по поводу рецессии, пишет CNBC. Напомним, что Поднебесная – это вторая экономика мира.

Поддержали рост доллара и комментарии экспертов из Федерального резерва по первым признакам того, что инфляция в США достигла своего максимума. Речь идет о банкире Томасе Баркине. По его мнению, было бы неплохо, чтобы инфляция в течение определенного промежутка времени оставалась на уровне цели в 2%, прежде чем прекращать поднятие ставок.

Однако потенциальная новая рецессия может существенно отличаться от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о следующих факторах:

сильные финансовые позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

смогли сформировать некую общую финансовую подушку на долларов; агрессивная и мощная политика Федерального резерва с целью утихомиривания инфляции в стране;

стабильный рынок труда в США.

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