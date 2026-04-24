Курс падает: где выгоднее всего покупать и сдавать злотые сейчас
- Официальный курс злотого составляет 12,10 гривны, по данным НБУ.
- В банках покупка злотого составляет 11,80 гривны, а продажа – 12,40 гривны; в обменниках покупка – 12 гривен, продажа – 12,13 гривны.
Курс злотого остается стабильным. Происходят лишь незначительные колебания, которые сейчас почти незаметны. Сегодня польская валюта продемонстрировала снижение, относительно гривны.
Какой сейчас курс злотого?
24 апреля официальный курс злотого составляет – 12,10 гривны, сообщает НБУ.
Читайте также Евро продолжает дешеветь: какой курс валют предлагают обменники сегодня
В банках средний курс злотого, по данным издания "Минфин", таков:
- покупка – 11,80 гривны за злотый;
- продажа – 12,40 гривны за злотый.
В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:
- покупка – 12 гривны за злотый;
- продажа – 12,13 гривны за злотый.
За какую сумму гривен можно купить 100 злотых сейчас?
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, сейчас нужно ориентировочно – 1 240 гривен;
- покупка 100 злотых в обменнике обойдется почти – 1 213 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке можно выручить ориентировочно – 1 180 гривен;
- обмен 100 злотых в обменнике принесет примерно – 1 200 гривен.
Какой курс злотого к валюте?
Если опираться на курс злотого, который установил НБУ, то получится, что 1 доллар это – 3,63. По данным банковских учреждений – 3,52 злотого. А вот по курсу в обменниках получится, что 1 доллар это – 3,61 злотого.
1 евро, по данным НБУ, сегодня составляет – 4,24 злотого. Если опираться на курс в банках, получится – 4,13 злотого. А в обменниках 1 евро это ориентировочно – 4,24 злотого.