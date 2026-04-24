Який наразі курс злотого?

24 квітня офіційний курс злотого складає – 12,10 гривні, повідомляє НБУ.

Читайте також Євро продовжує дешевшати: який курс валют пропонують обмінники сьогодні

У банках середній курс злотого, за даними видання "Мінфін", такий:

  • купівля – 11,80 гривні за злотий;
  • продаж – 12,40 гривні за злотий.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

  • купівля – 12 гривні за злотий;
  • продаж – 12,13 гривні за злотий.

За яку суму гривень можна купити 100 злотих зараз?

  • аби придбати 100 злотих у банку, наразі потрібно орієнтовно – 1 240 гривень;
  • купівля 100 злотих в обміннику обійдеться майже – 1 213 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 злотих зараз?

  • при обміні 100 злотих в банку можна виручити орієнтовно – 1 180 гривень;
  • обмін 100 злотих в обміннику принесе приблизно – 1 200 гривень.

Який курс злотого до валюти?

  • Якщо спиратися на курс злотого, який встановив НБУ, то вийде, що 1 долар це – 3,63. За даними банківських установ – 3,52 злотого. А от по курсу в обмінниках вийде, що 1 долар це – 3,61 злотих.

  • 1 євро, за даними НБУ, сьогодні складає – 4,24 злотих. Якщо спиратися на курс в банках, вийде – 4,13 злотих. А в обмінниках 1 євро це орієнтовно – 4,24 злотих.