Який наразі курс злотого?
24 квітня офіційний курс злотого складає – 12,10 гривні, повідомляє НБУ.
Читайте також Євро продовжує дешевшати: який курс валют пропонують обмінники сьогодні
У банках середній курс злотого, за даними видання "Мінфін", такий:
- купівля – 11,80 гривні за злотий;
- продаж – 12,40 гривні за злотий.
В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:
- купівля – 12 гривні за злотий;
- продаж – 12,13 гривні за злотий.
За яку суму гривень можна купити 100 злотих зараз?
- аби придбати 100 злотих у банку, наразі потрібно орієнтовно – 1 240 гривень;
- купівля 100 злотих в обміннику обійдеться майже – 1 213 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих в банку можна виручити орієнтовно – 1 180 гривень;
- обмін 100 злотих в обміннику принесе приблизно – 1 200 гривень.
Який курс злотого до валюти?
Якщо спиратися на курс злотого, який встановив НБУ, то вийде, що 1 долар це – 3,63. За даними банківських установ – 3,52 злотого. А от по курсу в обмінниках вийде, що 1 долар це – 3,61 злотих.
1 євро, за даними НБУ, сьогодні складає – 4,24 злотих. Якщо спиратися на курс в банках, вийде – 4,13 злотих. А в обмінниках 1 євро це орієнтовно – 4,24 злотих.