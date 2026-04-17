Злотый подорожал: какой сейчас его курс к гривне
- Официальный курс злотого на 17 апреля 2026 года составляет 12,12 гривны за злотый.
- В банках курс покупки злотого составляет 11,80 гривны, продажи – 12,40 гривны, а в обменниках – 12 гривен и 12,15 гривны соответственно.
Курс злотого к гривне стабилен. Происходят лишь незначительные колебания, которые сейчас почти неощутимы. Сколько сейчас гривен в 1 злотом, читайте дальше.
Какой курс злотого к гривне 17 апреля 2026 года?
По состоянию на 17 апреля, официальный курс злотого составляет – 12,12 гривны, сообщает НБУ.
В то же время в банках средний курс, как сообщает "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 11,80 гривны за злотый;
- продажа – 12,40 гривны за злотый.
А в обменниках средний курс злотого сейчас такой:
- покупка – 12 гривны за злотый;
- продажа – 12,15 гривны за злотый.
За сколько сейчас можно купить 100 злотых?
- покупка 100 злотых в банке сейчас обойдется в примерно – 1 240 гривен;
- приобретение 100 злотых в обменнике будет обходиться в ориентировочно – 1 215 гривен.
Какую сумму можно выручить, если сдать 100 злотых сегодня?
- если сдать 100 злотых в банк, сегодня можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;
- при сдаче 100 злотых в обменник, можно выручить примерно – 1 200 гривен.
Какое соотношение злотого к валюте сейчас?
Если опираться на официальный курс НБУ, сегодня 1 доллар это ориентировочно – 3,60 злотого. Согласно банковскому – 3,51 злотого. А вот по курсу в обменниках получится, что 1 доллар это – 3,60 злотого.
Согласно официальному курсу НБУ, 1 евро – 4,24 это злотых. Если ориентироваться на банковский, получится – 4,13 злотого. По курсу в обменниках можно получить уже примерно – 4,23 злотого.