Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 15 апреля торгуется по 43,50 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 6 копейки против 14 апреля. Официальный курс евро составляет 51,33 гривны, следовательно его цена выросла аж на 58 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 15 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,52 гривны (+2 копейки);

евро – 51,27 гривны (-6 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 15 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,30 гривны , а продажа – по 43,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 43,65 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,92 гривны, а продажа – по 43,63 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 15 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,80 гривны , а продажа – по 51,59 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,40 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,88 гривны, а продажа – по 51,49 гривны.

Каким будет курс доллара в конце апреля?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что международные резервы Украины по итогам марта достигли 52 миллиардов долларов, что дает Нацбанку достаточный ресурс для сглаживания избыточных курсовых колебаний.

В свою очередь валютный рынок в начале второй половины апреля может находиться в состоянии относительного равновесия – "без заметных движений в сторону существенного подорожания доллара".

К слову, ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал в апреле такие колебания курса валют: для доллара – от 43,75 до 44,50 гривен, а для евро – от 49,5 до 52 гривен.