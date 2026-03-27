Финансы Курс валют Курс снижается: какое соотношение злотого и гривны сегодня
27 марта, 18:00
Курс снижается: какое соотношение злотого и гривны сегодня

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Официальный курс злотого на 19 марта составляет 11,8406 гривны по данным НБУ.
  • В обменниках злотый покупают за 11,86 гривны и продают за 12 гривен.

Курс злотого к гривне остается относительно стабильным. Значительных колебаний не происходит, более того, весомых изменений не ожидается до конца месяца.

Какой курс злотого сейчас?

Официальный курс злотого, по состоянию на 19 марта – 11,8406 гривны, сообщает НБУ.

В банке средний курс злотого, как сообщает "Минфин", сейчас такой:

  • покупка – 11,80 гривны за злотый;
  • продажа – 12,40 гривны за злотый.

В обменниках, в свою очередь, средний курс:

  • покупка – 11,86 гривны за злотый;
  • продажа – 12 гривны за злотый.

Сколько гривен можно получить при обмене 100 злотых сейчас?

  • при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 180 гривен;
  • а если обменять 100 злотых в обменнике, удастся выручить примерно – 1 186 гривен.

За сколько сейчас можно купить 100 злотых?

  • приобрести 100 злотых можно в банке за ориентировочно – 1 240 гривен;
  • в обменнике такая покупка обойдется в почти – 1 200 гривен.

Какое соотношение злотого к валюте сейчас?

  • Сегодня 1 доллар, согласно официальному курсу НБУ, это – 3,71 злотого. По среднему банковскому – 3,52 злотого. А вот по курсу в обменниках – 3,65 злотого.

  • По официальному курсу НБУ, 1 евро это – 4,27 злотого. Если опираться на средний банковский, получится – 4,06 злотого. Согласно среднему курсу в обменниках, 1 евро это 4,23 злотого.