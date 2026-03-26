Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 26 марта торгуется по 43,87 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 25 марта. Официальный курс евро составляет 50,85 гривны, следовательно его цена упала еще на 4 копейки, сообщает Нацбанк.

А вот 27 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,88 гривны (+1 копейка);

евро – 50,61 гривны (-24 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 26 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,05 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,63 гривны, а продажа – по 44,20 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 26 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,50 гривны , а продажа – по 51,27 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,20 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,95 гривны, а продажа – по 51,35 гривны.

Что происходит с курсом в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что в марте гривна ослабляется, а больше всего на нее давит отсутствие макроэкономического финансирования.

Этот вопрос решил бы заем от ЕС на 90 миллиардов евро, однако Венгрия до сих пор блокирует предоставление средств.

Кроме того, в Украине пока фактически отсутствует валютный рынок, ведь "правила игры" для него определяет Нацбанк. Государственный регулятор выступает единственным крупным продавцом валюты, поэтому доллар и евро дорожают в разрешенных пределах.