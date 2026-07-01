НБУ изменил курс валюты на 2 июля – продолжил ли доллар дешеветь

Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 2 июля. Доллар и евро продолжили умеренно дешеветь в Украине.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 30 июня торговался по 44,79 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 5 копеек по сравнению с 29 июня. Официальный курс евро составил 51,03 гривны, то есть его цена упала на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 2 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,76 гривны (-3 копейки);

евро – 50,97 гривны (-6 копеек).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 1 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,49 гривны , а продажа – 44,99 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,78 гривны , а продажа – 44,83 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,28 гривны, а продажа – 44,86 гривны.