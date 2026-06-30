Каким будет курс валют в июле

Подробности рассказал для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Эксперт назвал ориентировочные коридоры на второй месяц лета.

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Важен не сам факт изменения курса, а его характер – плавные колебания позволяют рынку адаптироваться, тогда как резкие скачки способны спровоцировать ажиотаж. Несмотря на "сенсационные" события июня, в июле ситуация должна все же оставаться спокойной, в частности без завышенных цен на иностранную наличность в обменниках.

Например, доллар уже приблизился к "психологической отметке" в 45 гривен, но это не стоит воспринимать как начало кризисных процессов. Нацбанк остается ключевым игроком и располагает достаточным количеством инструментов для поддержания стабильности.

Дополнительным ориентиром банкир считает государственный бюджет на 2026 год, в котором средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 гривны. И хотя этот показатель не является ни прогнозом, ни целью регулятора, он демонстрирует, что что ситуация пока не выходит за рамки макроэкономических ожиданий.

В то же время для евро диапазон уже традиционно шире, ведь на него будут влиять сразу два фактора:

курс доллара в Украине;

соотношение на мировом рынке (если пара евро-доллар удержится в диапазоне 1,14–1,18, обойдется без неожиданностей).

Таким образом, в июле наибольшее влияние будут оказывать ритмичность международной финансовой помощи, ситуация с безопасностью, цены на энергоносители, а также поведение импортеров. В частности, речь идет о закупках топлива, энергетического оборудования и других критически важных товаров, которые могут периодически увеличивать спрос на валюту.

В таких условиях регулятор будет сглаживать чрезмерные колебания благодаря режиму "управляемой гибкости". Однако его задача – не зафиксировать курс, а предотвратить резкие и необоснованные движения, которые могут поколебать ожидания украинцев.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Разговоры о 48–50 гривен за доллар в июле пока выглядят преувеличением. Такой сценарий гипотетически возможен лишь при стечении нескольких негативных факторов: существенных задержек внешнего финансирования, резкого роста спроса, мощного шока в сфере безопасности и ухудшения инфляционных ожиданий. Такое стечение обстоятельств маловероятно.

Ориентировочный курс валют в июле:

Курс доллара – от 44,50 до 45,50 гривны.

Курс евро — от 51 до 53 гривен.

Напомним, в конце июня доллар резко укрепился на мировых рынках и может показать самый большой месячный рост почти за год. Одной из причин стали ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США на фоне инфляции.