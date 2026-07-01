Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 30 червня торгувався по 44,79 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 29 червня. Офіційний курс євро становив 51,03 гривні, отже його ціна впала на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

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А от 2 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,76 гривні (-3 копійки);

євро – 50,97 гривні (-6 копійок).

Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 1 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,49 гривні , а продаж – по 44,99 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,78 гривні , а продаж – по 44,83 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,28 гривні, а продаж – по 44,86 гривні.