Почему доллары называют "баксами"

Подробности объяснили в Investopedia. История этого слова уходит корнями в колониальный период, а первое упоминание датируется XVIII веком.

Смотрите также: Доллар снова в центре внимания — валюта США стремительно укрепляется в конце июня

Самая известная версия связана с оленьими шкурами (англ. buckskins), которые в колониальные времена были ценным товаром и нередко служили средством расчета, выполняя роль так называемой валюты.

Уже после официального введения доллара слово "бакс" не исчезло из употребления, а осталось сленговым обозначением денег.

Интересно, что первое письменное упоминание дошло до наших дней из 1748 года, когда колонист немецкого происхождения Конрад Вайзер в своём дневнике сделал запись об инциденте с кражей у кого-то имущества на сумму 300 "баксов". Также мужчина уточнил, что 5 "баксов" равнялись стоимости целой бочки виски.

Сейчас же это слово остаётся одним из самых распространённых неофициальных названий доллара, которое активно используется не только в США, но и далеко за пределами страны – от финансовых новостей до повседневных разговоров о деньгах.

К слову, в конце июня курс американской валюты в Украине приблизился к очередной "психологической отметке" в 45 гривен. И хотя официальный курс Нацбанка до сих пор не пересек эту грань, рынок фактически вышел на новый уровень в преддверии июля.