Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 30 июня торговался по 44,79 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 5 копеек по сравнению с 29 июня. Официальный курс евро составил 51,03 гривны, то есть его цена упала на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 2 июля курс валюты будет следующим:

  • доллар – 44,76 гривны (-3 копейки);
  • евро – 50,97 гривны (-6 копеек).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

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Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 1 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,49 гривны, а продажа – 44,99 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,78 гривны, а продажа – 44,83 гривны;
  • в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,28 гривны, а продажа – 44,86 гривны.

Курс евро на наличном рынке

А вот курс евро по состоянию на полдень 1 июля был следующим:

  • в банках – покупка в среднем составляла 50,74 гривны, а продажа – 51,38 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,20 гривны, а продажа – 51,35 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,80 гривны, а продажа – 51,52 гривны.

Кстати, приближение курса доллара к отметке в 45 гривен само по себе не свидетельствует о начале кризисных процессов. Нацбанк остается ключевым игроком на валютном рынке и располагает достаточным количеством инструментов для поддержания стабильности.

Дополнительным ориентиром эксперты называют госбюджет на 2026 год, в котором средневзвешенный курс доллара заложен на уровне 45,7 гривны. И хотя это не является целевым показателем регулятора, такие данные свидетельствуют о том, что текущая динамика в целом соответствует макроэкономическим ожиданиям.