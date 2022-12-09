Индекс доллара вернулся к падению на фоне опасений по поводу замедления темпов экономической активности в США. В то время как трейдеры ожидают новых заседаний Федерального резерва, информирует CNBC.
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Динамика доллара США на рынке
В пятницу, 9 декабря 2022 года, индекс доллара США колеблется на уровне 104,77, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,01%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев на фоне ожиданий возобновления экономической активности в Китае.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
Официальная валюта Еврозоны укрепила свои позиции против доллара примерно на 0,5% и приблизилась к максимуму за последние 6 месяцев. Аналогичную тенденцию продемонстрировал и британский фунт. Японская иена также выросла на 0,4%.
Больше новостей о долларе США:
- В целом 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва;
- За прошлую неделю доллар США потерял 1,4% во время торгов, а за последний квартал Индекс потерял почти 7%, поэтому этот показатель на пути к наибольшему обвалу за три месяца с 2010 года.