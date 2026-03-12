Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 12 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,87 гривны (+12 копеек), а продажа по 44,45 гривны (+22 копейки).

(+12 копеек), а продажа по (+22 копейки). Покупка евро проходит по 50,80 гривны (без изменений), а продажа – по 51,60 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,24 гривны (+23 копейки), а продажа – по 44,40 гривны (+23 копейки).

(+23 копейки), а продажа – по (+23 копейки). Зато покупка евро проходит по 51,42 гривны (+8 копеек), а продажа – по 51,55 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,78 гривны (+4 копейки), а продают – по 44,51 гривны (+19 копеек).

(+4 копейки), а продают – по (+19 копеек). Евро покупают по 51,06 гривны (-21 копейка), а продают – по 51,88 гривны (+16 копеек).

Что может спасти гривну от падения?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько предположила, что уменьшит напряжение на валютном рынке Украины.

По словам эксперта, дальнейший рост цен на нефть способен спровоцировать новые волны спроса на доллар, но спасти ситуацию могут возобновление поступления от крупных экспортных операций, а также международная помощь.

Напомним, опасения потерять сбережения подталкивают украинцев и компании накапливать валюту "на всякий случай".