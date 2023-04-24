Последние изменения на рынке валют

По состоянию на понедельник, 24 апреля 2023 года, индекс доллара США колеблется на уровне. 101,67. Это показатель упал на 0,15% во время торгов, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания этого индикатора 101,52 – 101,91.

Обратите внимание Первый выбор на время кризиса: лучшие 4 валюты для сохранения сбережений

Позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимальный результат этого индикатора составляет 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет ;

. Это рекордное значение за ; Самая большая котировка Индекса доллара падала до отметки на уровне 100,79, сообщает издание CNBC.

Прогнозы для доллара

Специалисты компании MPS ожидают, что во второй половине этого года доллар США может упасть на 5%. По последним данным, в мире немного громче звучат призывы об отказе от доллара как главной торговой валюты на глобальном уровне.

Однако эксперты считают, что в ближайшем будущем ничего такого не произойдет. Главная причина – отсутствие альтернативы. Параллельно фиксируют рост доли китайского юаня в международных расчетах.

Что влияет на доллар США

Доллар США теряет позиции на рынке и на пути ко второму месячному спаду подряд. В то время как трейдеры ожидают ряда заседаний американского центрального банка для того, чтобы получить подсказку о будущих решениях по базовой ставке. Еще один беспокоящий их вопрос – когда завершится самая агрессивная монетарная кампания за последние годы, согласно данным CNBC.

Напомним! С начала текущего года индекс доллара США упал 1,8%. В частности, в середине апреля эта валюта зафиксировала наибольший спад за последние 12 месяцев.

Актуальные данные о динамике двух конкурентов доллара: