Останні зміни на ринку валют

Станом на понеділок, 24 квітня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 101,67. Це показник впав на 0,15% під час торгів, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індикатора 101,52 – 101,91.

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Позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимальний результат для цього індикатора становить 114,78 . Це рекордне значення за 20 років ;

. Це рекордне значення за ; Найбільше котирування Індексу долара падали до позначки на рівні 100,79, повідомляє видання CNBC.

Прогнози для долара

Фахівці з компанії MPS очікують, що у другій половині цього року долар США може впасти на 5%. За останніми даними, у світі трохи гучніше звучать заклики щодо відмови від долара, як головної торгової валюти на глобальному рівні.

Проте експерти вважають, що у найближчому майбутньому нічого такого не станеться. Головна причина – відсутність альтернативи. Паралельно фіксують зростання частки китайського юаня у міжнародних розрахунках.

Що впливає на долар США

Долар США втрачає позиції на ринку та на шляху до другого місячного спаду поспіль. Тоді як трейдери очікують на низку засідань американського центрального банку задля того, аби отримати підказку щодо майбутніх рішень по базовій ставці. Ще одне питання, яке їх турбує, – коли завершиться найагресивніша монетарна кампанія за останні роки, згідно з даними CNBC.

Нагадаємо! З початку поточного року Індекс долара США впав 1,8%. Зокрема, у середині квітня ця валюта зафіксувала найбільший спад за останні 12 місяців.

Актуальні дані про динаміку двох конкурентів долара: