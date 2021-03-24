Курс валют на 24 марта: доллар пошел вверх, а евро существенно подешевело
На среду, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Во среду, 24 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,73 гривны, что на 4 копейки больше, чем 23 марта.
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Европейская валюта наоборот упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 32,93 гривны, что на 8 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,79 – 27,81 гривны.
- Евро: 33,00 – 33,01 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,64 гривны, продажа – 27,82 гривны.
- Евро: покупка – 32,76 гривны, продажа – 33,13 гривны.
Прогнозы для гривны до 2024 года
- Правительство прогнозирует, что среднегодовой курс гривны на 2021 год составит 29,1 гривны за доллар. Такие цифры заложены в бюджете на 2021 год.
- Международный валютный фонд дает оптимистичный прогноз и считает, что доллар будет стоить 28,12 гривны в 2021 году.
- Однако цифры могут измениться до 2024 года. Так, в сценарии развития экономики от Минэкономики указано, что доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому.
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