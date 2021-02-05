Министерство экономического развития и торговли продемонстрировало сценарии развития экономики до 2024 года. Согласно прогнозу, курс гривни не превысит 30 гривен за доллар.

Каким будет курс доллара до 2024 года

По оптимистическому сценарию Минэкономразвития, к 2024 году американская валюта будет постепенно расти до 28,8 гривны за доллар, по пессимистическому – до 29,7 гривны за доллар.

До теми Что будет с долларом в 2021 году: положительный прогноз Министерства финансов

В худшем случае доллар в обменниках пересечет отметку в 30 гривен, а в лучшем – будет стоить не более чем 29,2 гривны.

От чего зависит курс доллара

Большое влияние на курс гривны к доллару имеют:

цены на экспортные и импортные товары;

привлекательность украинской экономики для иностранных инвесторов;

В Министерстве развития экономики считают, в ближайшем будущем украинскую валюту поддержат иностранные инвестиции. В зависимости от сценария в 2021 году ожидается прирост 0,5 – 2 миллиарда долларов, а к 2024 году – до 5 – 5,5 миллиарда долларов.

Курс валют на 5 февраля

По данным Нацбанка, доллар стоит 27,89 гривны . Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущем банковском дне.

. Это на 10 копеек меньше, чем в предыдущем банковском дне. Европейская валюта также падает в цене. Евро 5 февраля оценили в 33,45 гривны, что на 19 копеек меньше, чем 4 февраля.