На середу, 24 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

У середу, 24 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 гривні. Це на 4 копійки більше, ніж 23 березня.

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Європейська валюта навпаки додала в ціні. Відтак євро у середу оцінили в 32,93 гривні, що на 8 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,79 – 27,81 гривні.

Євро: 33,00 – 33,01 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,64 гривні, продаж – 27,82 гривні.

Євро: купівля – 32,76 гривні, продаж – 33,13 гривні.

Прогноз курсу гривні до 2024 року

Уряд прогнозує, що середньорічний курс гривні на 2021 рік становитиме 29,1 гривні за долар. Такі цифри закладені у бюджеті на 2021 рік.

Міжнародний валютний фонд дає оптимістичніший прогноз та вважає, що долар коштуватиме 28,12 гривні у 2021 році.

Однак цифри можуть змінитись до 2024 року. Так, у сценарії розвитку економіки від Мінекономіки зазначено, що долар може подорожчати до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу