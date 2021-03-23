"Приватбанк" установил новые лимиты на переводы по банковской карте физического лица-предпринимателя (ФЛП). Так, платежи в более 30 тысяч гривен в месяц блокируются.

Ограничения действуют только на Р2Р-пополнение с карт других банков. Об этом сообщили в самом "Приватбанка".

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При проведении платежа на "карту-ключ" внутри "Приватбанка" автоматически должен подтянуться расчетный счет IBAN. Так, произойдет идентификация плательщика и лимит применяться не будет.

Справка. Р2Р-пополнение – денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, электронный адрес или расчетный счет получателя.

Что известно о новых ограничениях

Лимит на прием платежей на "карточку-ключ" ФЛП начал действовать с 12 марта. Это означает, что физлица-предприниматели теперь не могут получить на свой расчетный счет сумму более 30 тысяч гривен в месяц. При превышении лимита деньги автоматически будут возвращаться отправителю.

Идет речь не только о разовый платеж, а всего в месяц на "карту-ключ" может поступать не более чем 30 тысяч гривен.

Что такое "карта-ключ"?

Это карта, которая нужна людям для осуществления предпринимательской деятельности. Она привязана к специальному расчетному счету, который открывается в обязательном порядке. С ее помощью можно снимать наличные из банкоматов или оплачивать покупки.

Для того чтобы осуществить платеж суммы, которая больше, чем это предусматривает лимит, необходимо использовать полные реквизиты, а именно номер расчетного счета IBAN.

Что говорят в банке

Новые ограничения в банке связывают с требованиями финансового мониторинга. По словам бухгалтера Александра Зарайского, это было необходимо сделать, ведь при зачислении денег на расчетные счета необходимо указывать четкое назначение платежа, что не всегда делается клиентами.

Напоминаем, что в терминалах самообслуживания, кассе или в "Приват24" при вводе номера карты система автоматически подтягивает все необходимые реквизиты для зачисления. То есть мы позаботились о том, чтобы платежи осуществлялись максимально комфортно,

– сказал он.

В то же время прессекретар "Приватбанка" Олег Серга отметил, новые ограничения действительны только если у банка нет возможности провести идентификацию плательщиков, как того требует финмониторинге. Поэтому лимит в 30 тысяч гривен распространяется не на все платежи на "карту-ключ".

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