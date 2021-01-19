Курс валют на 19 января: доллар и евро подорожали по отношению к гривне
На вторник, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро на 19 января
По данным Нацбанка, 19 января за 1 доллар, придется выложить 28,19 гривны. Это на 14 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
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Евро также прибавило в цене, но не сильно – всего 1 копейку. Единицу европейской валюты во вторник оценили в 34,02 гривны.
Стоимость валюты на межбанке:
- Доллар: 28,23 – 28,26 гривны.
- Евро: 34,08 – 34,11 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
- Доллар: покупка – 28,10 гривны, продажа – 28,36 гривны.
- Евро: покупка – 33,78 гривны, продажа – 34,21 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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