На вторник, 19 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 19 января

По данным Нацбанка, 19 января за 1 доллар, придется выложить 28,19 гривны. Это на 14 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

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Евро также прибавило в цене, но не сильно – всего 1 копейку. Единицу европейской валюты во вторник оценили в 34,02 гривны.

Стоимость валюты на межбанке:

Доллар: 28,23 – 28,26 гривны.

Евро: 34,08 – 34,11 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Доллар: покупка – 28,10 гривны, продажа – 28,36 гривны.

Евро: покупка – 33,78 гривны, продажа – 34,21 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.

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