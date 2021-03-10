Курс валют на 10 марта: доллар вырос в цене, а евро снова упало
На среду, 10 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В среду, 10 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,74 гривны, что на 3 копеек меньше, чем 9 марта.
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Европейская валюта наоборот – упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 32,97 гривны, что на 10 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,72 – 27,74 гривны.
- Евро: 32,98 – 33,01 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,64 гривны, продажа – 27,84 гривны.
- Евро: покупка – 32,78 гривны, продажа – 33,20 гривны.
Что будет с курсом доллара к 2024 году
- Правительство заложило в бюджет-2021 курс гривны к доллару на уровне 29,1.
- В Международном валютном фонде дают более оптимистичный прогноз и отмечают, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.
- В то же время Минэкономики прогнозирует, что к 2024 году доллар будет стоить 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому.
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