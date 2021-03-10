На среду, 10 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В среду, 10 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,74 гривны, что на 3 копеек меньше, чем 9 марта.

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Европейская валюта наоборот – упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 32,97 гривны, что на 10 копейки меньше, чем в предыдущем банковском дне.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,72 – 27,74 гривны.

Евро: 32,98 – 33,01 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,64 гривны, продажа – 27,84 гривны.

Евро: покупка – 32,78 гривны, продажа – 33,20 гривны.

Что будет с курсом доллара к 2024 году

Правительство заложило в бюджет-2021 курс гривны к доллару на уровне 29,1.

В Международном валютном фонде дают более оптимистичный прогноз и отмечают, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.

В то же время Минэкономики прогнозирует, что к 2024 году доллар будет стоить 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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