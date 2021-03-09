Курс гривны в последние недели нестабильной: то укрепляется, то дешевеет. Чего ожидать от валютного курса на этой неделе, читайте на Финансы 24.

Курс гривны на этой неделе

По расчетам "Минфина", в период с 9 по 12 марта коридор на межбанке будет в пределах 27,65 – 27,95 гривны. В банках наличный курс доллара будет в пределах 27,60 – 28,00 гривны.

Актуально Курс валют на 9 марта: евро обвалилось, доллар тоже упал за выходные

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,50 – 27,80.

Что влияет на гривну

Аграрии

Весна, а значит и посевной сезон, для аграриев начались чуть позже из-за погодных условий. Теперь аграрии продают валютную выручку и покупают гривны. Это укрепляет украинскую валюту к доллару.

Налоги

В конце февраля – начале марта компании платили налоги. Поэтому был повышенный спрос на гривну среди экспортно-ориентированных компаний, которые продают свои товары или услуги за иностранную валюту. Это также укрепило гривну.

Новый локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения третьего локдауну. Одним из последствий локдауну является уменьшение объемов ритейл-импорта, а потому и уменьшение предложения гривны на валютных рынках, что делает ее прочной.

Нерезиденты и ОВГЗ

Портфель гривневых ОВГЗ среди инвесторов за последние несколько недель сократился, по данным Министерства финансов. Все из-за неудачных переговоры с МВФ и ожидаемое повышение учетной ставки до 6,5%.

Однако аналитики, опрошенные Liga.net, ожидают, что нерезиденты вернутся и это еще больше укрепит гривну.

Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.