На середу, 10 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У середу, 10 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,74 гривні. Це на 3 копійок більше, ніж 9 березня.

Актуально Долар знову падає: яким буде курс гривні цього тижня

Європейська валюта навпаки – впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 32,97 гривні, що на 10 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,72 – 27,74 гривні.

Євро: 32,98 – 33,01 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,64 гривні, продаж – 27,84 гривні.

Євро: купівля – 32,78 гривні, продаж – 33,20 гривні.

Що буде з курсом долара у найближчі роки

Уряд заклав у бюджет-2021 курс гривні до долара на рівні 29,1.

У Міжнародному валютному фонді дають оптимістичніший прогноз та зазначають, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.

Водночас Мінекономіки прогнозує, що до 2024 року долар коштуватиме 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу