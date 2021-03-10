Курс валют на 10 березня: долар виріс в ціні, а євро знову впало
На середу, 10 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У середу, 10 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,74 гривні. Це на 3 копійок більше, ніж 9 березня.
Актуально Долар знову падає: яким буде курс гривні цього тижня
Європейська валюта навпаки – впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 32,97 гривні, що на 10 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,72 – 27,74 гривні.
- Євро: 32,98 – 33,01 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,64 гривні, продаж – 27,84 гривні.
- Євро: купівля – 32,78 гривні, продаж – 33,20 гривні.
Що буде з курсом долара у найближчі роки
- Уряд заклав у бюджет-2021 курс гривні до долара на рівні 29,1.
- У Міжнародному валютному фонді дають оптимістичніший прогноз та зазначають, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.
- Водночас Мінекономіки прогнозує, що до 2024 року долар коштуватиме 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та 29,7 гривні – за песимістичним.
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