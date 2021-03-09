На вторник, 9 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

Во вторник, 9 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,71 гривны, что на 5 копеек меньше, чем 6 марта.

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Европейская валюта резко упала в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 33,07 гривны, что на 34 копейки меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,75 – 27,77 гривны.

Евро: 33,07 – 33,09 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,68 гривны, продажа – 27,84 гривны.

Евро: покупка – 32,93 гривны, продажа – 33,32 гривны.

Что будет с курсом доллара к 2024 году

В государственном бюджете-2021 Кабмин заложил курс гривны к доллару на уровне 29,1.

В то же время Минэкономики прогнозирует, что к 2024 году американский доллар будет стоить 28,8 гривни по оптимистическому сценарию и 29,7 гривны – по пессимистическому прогнозу.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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