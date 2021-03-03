В Украине заработает платежная система Stripe: на очереди PayPal
Международные платежные системы позволяют дешево и быстро пересылать или получать деньги по всему миру. Вскоре украинцы могут получить более широкий выбор, когда заработает Stripe.
Источник:"Укрінформ"
Stripe и PayPal в Украине
Министерство цифровой трансформации ведет переговоры о работе Stripe в Украине, о чем заявил глава профильного министерства Михаил Федоров.
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Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры,
– сказал чиновник.
По его словам, Минцифры также работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.
PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно,
– сказал Федоров.
Обратите внимание, что частично PayPal работает в Украине – но украинцы не могут снимать деньги со счетов, а только расплачиваться.
Что известно о StripeЭто сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Он работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.
Какие платежные системы уже работают в Украине
- Android Pay и Apple Pay. Эти системы позволяют осуществлять бесконтактные платежи. Заработали в 2017 и 2018 годах соответственно.
- Payoneer. Это международная система, в которой осуществляют перевод денег и онлайн-платежи. Похожа на PayPal.
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