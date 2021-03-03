Международные платежные системы позволяют дешево и быстро пересылать или получать деньги по всему миру. Вскоре украинцы могут получить более широкий выбор, когда заработает Stripe.

Stripe и PayPal в Украине

Министерство цифровой трансформации ведет переговоры о работе Stripe в Украине, о чем заявил глава профильного министерства Михаил Федоров.

Интересно Случайно продали биткоины по 6000 долларов: биржа просит вернуть их обратно

Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры,

– сказал чиновник.

По его словам, Минцифры также работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, ведь пока компания не планирует работать в нашем государстве.

PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что это мы дожмем обязательно,

– сказал Федоров.

Обратите внимание, что частично PayPal работает в Украине – но украинцы не могут снимать деньги со счетов, а только расплачиваться.

Что известно о Stripe Это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Он работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии и Великобритании.

Какие платежные системы уже работают в Украине

Android Pay и Apple Pay . Эти системы позволяют осуществлять бесконтактные платежи. Заработали в 2017 и 2018 годах соответственно.

. Эти системы позволяют осуществлять бесконтактные платежи. Заработали в 2017 и 2018 годах соответственно. Payoneer. Это международная система, в которой осуществляют перевод денег и онлайн-платежи. Похожа на PayPal.

Как создать стабильный источник дохода, инвестируя онлайн на финансовых рынках? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex CLub.